أشاد الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، بالطالب بالفرقه الثالثة كلية العلوم، محمد إيهاب، الحاصل على المركز الثاني، والميدالية الفضية في المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وقرر رئيس الجامعة تكريم اللاعب فور عودته من المغرب تقديرا لتميزه في الرياضة.

وأوضح أن الإهتمام بالطلاب المتميزين والموهوبين في كافة المجالات يأتي من أولويات إدارة الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن الاهتمام بدعم وتكريم المتفوقين رياضيا يأتي فى إطار المبادرة الرئاسية باكتشاف المواهب في كافة المجالات والاهتمام بها والعمل على تقديمها.