أعلنت وزارة الري أنه تم انتشال سيارة بجرار (فنطاس) محملة بزيت طعام، والتي سقطت في ترعة القوصية، بمركز القوصية في محافظة أسيوط، الواقعة على طريق دير مير.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الأجهزة التنفيذية التابعة لها تحركت بناء على البلاغ الوارد للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط السيارة في الترعة المشار إليها آنفا، إلى الموقع، وتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية.

وأشارت إلى أنه لم يحدث أي تسرب لحمولة السيارة التي تُقدّر بحوالي 52 طن، في المجرى المائي، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لانتشال ورفع السيارة منه.

وأكدت الوزارة أنه تم تفريغ حمولة السياره بمعرفة مالكها، والذي قام بتدبير الأوناش المناسبة لانتشالها، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والجهات المختصة.