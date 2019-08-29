تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط 550 كيلو جرام دقيق بدلي مدعم، و96 كيلو جرام سلع تموينية و178 مواد غذائية و62 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية في حملة مكبرة على الأسواق.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة، أسفرت ضبط 550 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، و96 كيلو جرام سلع تموينية و178 مواد غذائية و62 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية في حملة مكبرة على الأسواق.

كما جرى ضبط 62 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، و7 قضايا عدم إعلان عن سعر، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.