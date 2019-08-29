قال وزير الخارجية الليبي الدكتور عبدالهادي الحويج، إن القيادة السياسية الليبية تستهدف استقطاب ما يقرب من مليون مواطن مصري من أجل العمل داخل ليبيا مثلما كان يحدث بالسنوات السابقة.

وأضاف "الحويج" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار" والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن الحكومة الجديدة بحاجة إلى الخبرات في كافة المجالات للنهوض مرة أخرى، موضحا أنه وقبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا، كانت الدولة تستوعب قرابه الـ1.2 مليون عامل أجنبي منهم 47 ألف عامل مصري.

وأكد وزير الخارجية الليبي، أن الدراسات التي تقوم بها وزارة العمل أكدت احتياج الدولة لأكثر من 2 مليون عامل بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن العمالة المصرية لها الأولوية والأفضلية لإعادة الأعمار والتنمية وعودة العمالة والشركات.

وتابع: "نريد للعمالة المصرية أن تتحرك بشكل رسمي.. هذا ما يليق بدولة كبيرة بوزن مصر والتي يربطنا بها جوار تاريخي وجغرافي وجوسياسي وعلاقة استراتيجية وأمن قومي.. نحن كالجسم الواحد".