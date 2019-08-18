تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للانتهاء من كافة الاختبارات اللازمة للموظفين، الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حسبما أطلعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع سابق بينهم بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم 7 يوليو الماضي، مراحل تقييم موظفي دواوين الوزارات والهيئات المقترح نقلها للعاصمة، موضحة أنه تم الانتهاء من المرحلة التمهيدية والتنظيمية وإعداد الجداول بنهاية شهر إبريل الماضي، ومشيرة كذلك إلى أن وزارة التخطيط تقوم حاليا، بالتعاون مع مراكز تقييم مختلفة، بتقييم المرشحين من الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغات، والجدارات السلوكية، فيما تقوم كل وزارة بنفسها بعملية التقييم التخصصي للموظفين، على أن يتم انتقاء أفضل العناصر في نهاية الأمر.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه جرى إجراء الاختبارات اللازمة للموظفين في عددٍ من الوزارات خلال الأشهر الماضية، ويتم حاليا استكمال الاختبارات للوزارات المتبقية، على أن يتم الانتهاء من كافة هذه الاختبارات خلال شهر سبتمبر المقبل.