أعلن اللواء ركن، حيدر علي الطريفي، الوالي المكلف لـ"النيل الأبيض" الواقعة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، أن السيول في الولاية خلفت 12 حالة وفاة، وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن الطريفي، قوله إنه يتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.

وأشار حيدر علي الطريفي، إلى أن السيول في ولاية النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، مؤكدا بذل الجهود كافة، وتسخير كل الإمكانات للحد من الأضرار بها.

جدير بالذكر، أن السيول التي يشهدها السودان خلفت نحو 70 حالة وفاة، ودمرت آلاف المنازل، وتعد النيل الأبيض أكثر الولايات تضررا.