قال الإعلامي شريف مدكور، إنه فخور بتلقي علاج السرطان على يد أطباء مصريين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، أن الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس هو من أجرى له الجراحة واستأصل 25 سم من القولون.

ولفت إلى أنه أخذ 3 جلسات من العلاج الكيماوي، مشيرا أنه يحصل على جلسة كل 3 أسابيع، و"كل يوم باخد 5 حبيبات كيماوي".

وأوضح أن العلاج الكيماوي مرهق إلى حد ما، مشيرا إلى أن الأعراض بعد العلاج صعبة حيث يشعر بتنميل في الجسم، وعدم الرغبة في الأكل والرغبة في القيء، "مش عايز أحسس اللي حواليا إني مريض، وحلقت شعري خالص عشان محسش إنه بيقع".