قالت سهام صالح، وكيل نقابة الإعلاميين، إنه كريم حسن شحاته، مقدم برنامج "كورة كل يوم" على القناة الأولى، وسالي شاهين، المذيعة بقناة دي إم سي، وأحمد جمال المذيع بقناة المحور، تقدموا بطلبات لقيدهم في جداول النقابة وتوفيق أوضاعهم.

وأشارت صالح، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن طلبات التقدم للحصول علي عضوية النقابة ما تزال تتوالى على المقر الكائن بوسط القاهرة بعدما تقدم في وقت سابق تامر أمين المذيع بقناة النهار، ويوسف الحسيني، المذيع بإذاعة نجوم إف إم.

وأضافت وكيل الإعلاميين، أن قناة النهار أرسلت خطابا للنقابة أكدت فيه أنها تسير في خطوات توفيق أوضاع العاملين بها خلال الفترة القليلة المقبلة، وطلبت أن تتعاون معها النقابة.

ولفتت سهام صالح إلى أن النقابة أبدت تفهمها لذلك، مؤكدة أنه سيتم مد يد العون لكل القنوات التي ترغب في توفيق أوضاعها طبقا للقانون في إطار ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى.