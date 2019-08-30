انتقلت سيارات الحماية المدنية، منذ قليل، إلى شارع التسعين في التجمع الخامس للسيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى إداري خلف أحد المطاعم الشهيرة.

وسنوافيكم بالتفاصيل...