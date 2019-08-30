كشف الفنان أحمد عبدالعزيز أسباب رفض الفنان توفيق عبدالحميد، حضور المهرجان القومي للمسرح، قائلا إنه كان منعزلًا على نفسه ويرفض تقديم أعمال فنية في السينما والمسرح والتلفزيون.

وتمنى عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن يساهم تكريم الفنان توفيق عبدالحميد في المهرجان القومي للمسرح في عودته للفن مرة أخرى، ويكون دافعا له لذلك.

وأكد أن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي غير وثيقة، وأن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنشأها منذ عام واحد، نظرًا لوجود عدد من الصفحات المزيفة باسمه.

وأشار إلى سعادته بـ"الكوميكسات" التي تنتشر له على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا أنها دليل بأن المصريين متذكرين أدواره بشكل جيد، قائلا: "أنا بفرح بيها جدا وبفرح بيها لأنها أولا بتديني دليل على تأثير هذه الشخصية على الناس وموجودة في الوجدان، وبعدين إحنا في مصر لو ملقناش حاجة نقول عليها نكت هنكت على نفسنا، والمصريين دمهم خفيف وأي حدث بيحصل بتلاقي عشرات النكت والإفيهات اتقالت عليه، وأنا بتبسط إن في جزء من صناعة البهجة من مواقف وتعبيرات مختلفة".