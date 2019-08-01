شدد الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، على ضرورة تكريم عددا كبيرا من المسرحيين بالدورة الـ12 للمهرجان.

وقال عبدالعزيز، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان في دورته الـ12، إن مسألة التكريم صعبة جدا، فهناك من الراحلين والأحياء من يستحقون التكريم، "ففي الافتتاح نكرم الآباء، وفي الختام نكرم الأبناء"، حيث أن الأعوام الماضية كان يتم خلالها تكريم 7 نجوم، وهذا العام كرمنا 12 فنانا.

وتابع: "تقسيم المنافسات لـ3 مسابقات جزء من تطوير المهرجان، ونحتاج إلى وقت كافي حتى نتمكن من إخراج طاقتنا بصورة أكبر".

ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وتشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.