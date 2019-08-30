رانيا المشاط: "كل مصري هو وزير للسياحة لأننا نعرف قيمة بلدنا كويس"

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن كل ما يحدث في قطاع السياحة حاليًا مدروس وممنهج، ويحدث بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضافت المشاط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن أنماط السياحة اختلفت على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن مصر واكبت هذه التطورات بطريقة علمية احترافية.

وأكدت الدور الهام للمصريين في دعم السياحة: "كل مصري هو وزير للسياحة لأن كلنا من وإحنا صغيرين بنعدي على النيل وبنزور الهرم، ونعرف قيمة بلدنا كويس جدا"، مشيرة إلى أن الصحف العالمية تتحدث عن السياحة في مصر وتشيد بها بسبب المجهود الذي تبذله الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.