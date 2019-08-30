نفي المنتج علي المولى، مدير أعمال الفنان التونسي صابر الرباعي، وجود أي خلافات بين الرباعي ونقابة المهن الموسيقية.

وقال المولي، في بيان له الليلة، إن كل ما يُشاع عن تواجد أي خلافات بين الرباعي والمهن الموسيقية محض افتراء، بسبب تألق النجم في جولته الفنية الأخيرة.

ومن المقرر أن يقام، مساء اليوم، حفل النجم صابر الرباعي في الساحل الشمالي، ويقدم خلالها أغنية "كلام في سرك"، التي طرحت مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج ياسر سامي.

ومن المقرر أن يشدو الفنان التونسي صابر الرباعي بعدد من أغاني ألبومه الجديد "صابر 2019"، والذي طرحه مؤخرًا، وتنوعت أغانيه بين اللهجة المصرية، اللبنانية، التونسية، والخليجية.