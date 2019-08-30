السيسي: شيدنا بنية رقمية حقيقية بمصر.. ونستطيع تكرار ذلك في أفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تطوير البنية التحتية الأفريقية، وبينها رقمنة الدول الأفريقية، لافتا لضرورة الاهتمام بمحاور التنمية لأفريقيا، لتستطيع اللحاق بركب التقدم، "الذي نأمل جميعًا أن تلحق به شعوب أفريقيا".

وقال السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش ختام قمة "تيكاد 7"، إنه تحدث عن الربط بين 55 دولة أفريقية بمختلف وسائل الربط، سواء كهربائي أو بواسطة الطرق والموانئ أو خطوط الطيران، لافتًا أن الربط بين الدول الأفريقية متواضع وله تأثير مباشر على نمو التنمية لو أُعطي الاهتمام الكافي له.

وأكد أن مصر تحركت لتشييد بنية رقمية حقيقية، وأنها تمتلك الكوادر والقدرات التي تستطيع بناء البنية الرقمية داخل أفريقيا، مشيرًا إلى أن دول القارة تحركت في الاتفاق الإطاري للمنطقة الحرة ودخلت حيز التنفيذ، "نحن نتحول للاندماج الاقتصادي القاري، وذلك سيساهم في تخفيض أسعار السلع والخدمات وسيزيد من التنافس العالمي للتنمية داخل القارة".

وأشار إلى أن 65% من سكان أفريقيا من الشباب، ولديهم طموحات في إيجاد فرص عمل مستدامة لهم.

ولفت إلى وجود مخاطر في القارة، مشيرًا إلى أن ذلك يرفع تكلفة الائتمان ما يشكل عبئا على دول القارة وعلى فرص الاستثمار فيها.

وأشار الرئيس إلى أن أفريقيا تضم 1.3 مليار نسمة يجب أن يكونوا متقدمين، بدلا من وجودهم بقدرة شرائية متواضعة، لافتا أن ذلك لن يتحقق إلا بتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل للشباب لزيادة قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن السوق الأفريقي سيكون واعدا لاستيعاب النمو في التجارة العالمية.

وشارك السيسي في الجلسة الختامية لقمة "تيكاد 7"، وألقى كلمة أكد فيها أن قمة "تيكاد" السابعة سجلت تعاونًا مهما بين دول أفريقيا واليابان.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية، أن القمة المنعقدة بيوكوهاما في اليابان بحثت إيجاد المناخ المناسب للاستثمار في أفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على تغييرات اقتصادية، لافتًا أنها أجرت إصلاحات اقتصادية، وترحب بالانفتاح على العالم.

وجدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية ومؤسسات التمويل للتعاون في أفريقيا، مشددًا أن مسيرة "تيكاد" يجب أن تتواصل لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا.