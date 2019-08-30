أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني في ضوء امتلاك مصر الإمكانات لأن تمثل محورا مهما لكل الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.

وجاء ذلك، خلال لقاء الرئيس السيسي بمقر إقامته في مدينة "يوكوهاما" اليابانية، مع ماسومي كاكينوكي رئيس مجلس إدارة شركة "ماروبيني كوربوريشن"، التي تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد في مستهل اللقاء أهمية الشراكة المصرية اليابانية، موضحا أن نهج مصر في التعاون مع الشركاء والمستثمرين يقوم على أساس تذليل العقبات أمام الاستثمار واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تنمية الاستثمارات المباشرة.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي رحب بتوسع الشركة في أنشطتها بمصر، منوها بالفرص الواعدة التي يمكن للشركة مضاعفة استثماراتها من خلالها لا سيما في إطار المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ومراكز لوجستية.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية، المشروعات التي تعكف الشركة على دراسة تنفيذها في مصر، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكدا اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وثقته في المستقبل الواعد للاستثمار بها.