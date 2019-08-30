تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت، قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.