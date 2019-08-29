أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم، في بيان تم تبنيه بالإجماع، عن "القلق بشكل خاص" حيال الوضع في جنوب اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على وحدة أراضي البلاد".

ودعا مجلس الأمن أيضا إلى "استئناف المفاوضات الشاملة، بدون تأخير بشأن الترتيبات السياسية والأمنية اللازمة لإنهاء النزاع والعودة إلى انتقال سلمي".

وأشار، في بيانه، إلى أنه "يدعم تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار جامع، لحل الخلافات، ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب".

ومنذ اتفاقات ستوكهولم، في ديسمبر الماضي، لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث من تحقيق تقارب بين المتحاربين مرة أخرى في محاولة لإحراز تقدم نحو السلام.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014، بين المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وأوقعت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عددا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.