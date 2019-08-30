قال الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة في مطروح، إن أطباء الجراحة في مستشفى العلمين أجروا خياطة للاعب الزمالك السابق عمرو زكي، الذي أصيب في رأسة بجرح طوله 10 سم.

الشناوي: حالة عمرو زكي مستقرة وغادر المستشفى بناء على رغبته

وأضاف الشناوي، لـ"الوطن"، إن حالة عمرو زكي مستقرة، وأنه استمر تحت الملاحظة نحو 5 ساعات بمستشفى العلمين النموذجي من الـ6 والربع صباحًا حتى الحادية عشر والنصف ظهرًا وهو الآن بخير.

وأشار إلى أن زكي غادر المستشفى بعد أن أصبحت حالته تسمح بذلك بناءً على رغبته، وجرى تحويله إلى مستشفى دار الفؤاد.

كان اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح أخطر، اليوم، بوقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف وسط الجزيرة التي تتوسط بين طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي بمنطقة العلمين، ما أدى إلى إصابة عمرو زكي، 36 عاما، لاعب نادي الزمالك السابق، بجرح قطعي في فروة الرأس طوله 10 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحام الجسم، وشخص آخر برفقته يدعى إبراهيم عبدالسلام محمد 35 عاما، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات وسحجات والذي كان برفقته خلال رحلة في الساحل الشمالي، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.