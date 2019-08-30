تلقى اللواء إسماعيل حسين مدير الأمن، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصنع للأحذية والجلود كائن بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد حسن، والعقيد يحيى زكريا إلى مكان الحادث، مصحوبين بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد النيران.

كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب نشوب الحريق.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن" إن الحريق نشب في مصنع أحذية مملوك للمدعو "جمال عبد الله الزهيري"، والمخصص لتصنيع الأحذية والشنط الجلد، والواقع على مساحة 1500 متر مربع، وأن النيران أتت على 20 كرتونة في المخزن التابع له، بنسبة لا تتجاوز 10٪ من المساحة الكلية للمصنع.