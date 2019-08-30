صرفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إعانة عاجلة لأسرة الطفل المعتدى عليه من رجل كبير في مركز أولاد صقر، بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لحالتهم.

وقررت عرض الطفل على لجنة حماية الطفل، لعمل تأهيل نفسي ودعم اجتماعي له.

صرف الإعانة، جاء بعد توجيه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لوكيل وزارة التضامن، بسرعة الانتهاء من البحوث الاجتماعية اللازمة عن حالة أسرة الطفل المعتدى عليه، والمصاب في واقعة قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر، مشددا على ضرورة تقديم كل أوجه الدعم والرعاية المادية والمعنوية اللازمة له ولأسرته.

وسادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين عدد كبير من المصريين، بعد نشر فيديو على فيس بوك، يُظهر اعتداء أحد المواطنين في قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر، على طفل، كان يتشاجر مع ابنه، حيث رفعه للأعلى ثم ألقى به على الأرض، مما تسبب للصغير في كسر بالأسنان، وتهتك بالشفاة واللثة.

واتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.