أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تطوير البنية التحتية الأفريقية، وبينها رقمنة الدول الأفريقية، لافتا لضرورة الاهتمام بمحاور التنمية لأفريقيا، لتستطيع اللحاق بركب التقدم، "الذي نأمل جميعًا أن تلحق به شعوب أفريقيا".

وقال السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش ختام قمة "تيكاد 7"، إنه تحدث عن الربط بين 55 دولة أفريقية بمختلف وسائل الربط، سواء كهربائي أو بواسطة الطرق والموانئ أو خطوط الطيران، لافتًا أن الربط بين الدول الأفريقية متواضع وله تأثير مباشر على نمو التنمية لو أُعطي الاهتمام الكافي له.

وأشار الرئيس في كلمته أن مصر تحركت لتشييد بنية رقمية حقيقية، وأنها تمتلك الكوادر والقدرات التي تستطيع بناء البنية الرقمية داخل أفريقيا، مشيرًا إلى أن دول القارة تحركت في الاتفاق الإطاري للمنطقة الحرة ودخلت حيز التنفيذ، "نحن نتحول للاندماج الاقتصادي القاري، وذلك سيساهم في تخفيض أسعار السلع والخدمات وسيزيد من التنافس العالمي للتنمية داخل القارة".

وكانت وزارة المالية بدأت في أبريل الماضي، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، البدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الإنفاق العام بمحافظاتهم لحظيا.

فيما أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، في عام 2018، تفاصيل مشروع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية وإنشاء خريطة الأساس المصري.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذا المشروع لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مصممة طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة.

وكان التحول الرقمي واحد من الموضوعات الهامة التي تطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها، الأسبوع الماضي، أمام قمة الدول السبع في فرنسا، مؤكدا أننا لذلك نعول على شركائنا في المجموعة، ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز قدرات القارة في هذا المجال، وصولاً لحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا، وفي مقدمتها البطالة.

ماذا يعني التحول الرقمي؟

مفهوم التحول الرقمي الذي تطرق إليه الرئيس السيسي، يعني أن تصبح كل الخدمات التي توفرها الحكومة والمعاملات التي تتم بالمصالح المختلفة بشكل إلكتروني فقط، بدلا من الإجراءات الكثيرة والروتين الذي يستغرق وقتا وجهدا طويلا، بما يمثل إهدارا للطاقات المنتجة، وفقا للدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

الإدريسي: التحول الرقمي السريع في إفريقيا يحتاج شراكة مع الدول الكبرى

وقال الإدريسي، إن التحول الرقمي أصبح من الملفات الهامة على المستوى العالمي وذلك لسعي كافة دول العالم لتحقيق عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، مضيفا: "لا شك أن الوصول لمستويات مرتفعة و سريعة للتحول الرقمي في إفريقيا يحتاج لجهود وشراكة مع الدول الصناعية الكبرى لتقديم الدعم التكنولوجي لها من أجل تحقيق ذلك".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك التحول يساهم في توفير قنوات جديدة من العائدات التي تساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد ومواجهة التحديات المتمثلة في البيروقراطية والروتين والفساد في كثير من الدول.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحول الرقمي توجه عالمي، وبدأت مصر تتحرك فيه منذ فترة في خطوات تدريجية، من خلال رفع وعي المواطنين بالفكرة وبكيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات في رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت لتقديم الخدمة بكفاءة للمواطنين.