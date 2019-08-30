قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة الجديد سيبدأ رسميا خلال شهر نوفمبر المقبل، وأضاف لـ"الوطن" أن غرفة شركة السياحة ستفتح باب التسجيل للشركات الراغبة فى تنظيم رحلات العمرة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة خلال أسبوع ، مشيرا إلى أن قيمة التسجيل تبلغ نحو 10 آلاف جنيه.

وأشارإلى انه سيتم خلال الفترة المقبلة تدريب العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع البوابة الألكترونية التى سيتم تشغيلها بداية شهر نوفمبر المقبل ، منوها بأنه يتوقع أن تتخطى أعداد الشركات المنفذة لرحلات العمرة هذا العام الـ 1700 شركة سياحية.

وحذر الغمرى الشركات السياحية من تنفيذ أي برامج عمرة عن طريق التأشيرة الإلكترونية عبر ما يعرف بـ"الوكيل الافتراضى" قبل التشغيل الرسمى للبوابة، وفى غير المواعيد التى حددتها الدولة لذلك، وتابع "سيتم إلغاء تراخيص تلك الشركات وفقا للقانون المنظم لعمل الشركات السياحية".

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن أسعار عمرة المولد النبوى ستشهد زيادة فى الأسعار بمقدار 10 إلى 15% بالمقارنة بالعام الماضى، وذلك بسبب الزيادات الطبيعية فى أسعار الخدمات التى تحدث كل عام فضلا عن زيادة بعض الرسوم التى تدفعها الشركات عن كل معتمر.