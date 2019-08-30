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حرب قضائية بين "تصحيح مسار الوفد" وأبوشقة

حرب قضائية بين "تصحيح مسار الوفد" وأبوشقة

الداخلية تفرج عن 667 سجينا

الداخلية تفرج عن 667 سجينا

تراجع الليرة التركية يهبط بصادرات الكيماويات المصرية 26%

تراجع الليرة التركية يهبط بصادرات الكيماويات المصرية 26%

العميري: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعطي دفعة للتنسيق لصالح المنطقة

العميري: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعطي دفعة للتنسيق لصالح المنطقة

إصابة 12 إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

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ترك برشلونة من أجل ابنته.. محطات في حياة المدرب الإسباني لويس إنريكي

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رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

تغطية بالوعات "الطالبية" بالجهود الذاتية: "كلنا ياسين"

تغطية بالوعات "الطالبية" بالجهود الذاتية: "كلنا ياسين"

قرية في البدرشين تطلق حملة لـ"تطهير المقابر"

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فيديو.. نص كلمة السيسي في ختام "تيكاد 7": حددنا آفاق التعاون لـ3 سنوات مقبلة

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