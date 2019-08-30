استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .

و شملت حركة الصادر من البضائع العامة 11127 طن يوريا و 100 طن رمل و 8473 طن فوسفات و 1082 طن نترات أمونيوم و 200 طن ملح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 73922 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43527 طنا و غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1356 طن قمح ، في حين غادر 59 سيارة نقل محملة بـ 2681 طن قمح .