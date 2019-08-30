يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي بزيارة إلى كوريا الشمالية في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج - في تصريح اليوم - إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو.

وفي سياق آخر، أعلن شوانج، أن المبعوث الخاص للرئيس الصيني يانج جيه تشي، سيقوم بزيارات رسمية إلى كينيا ونيجيريا وسيراليون أوائل الشهر المقبل، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريح، إن تشي الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، سيتبادل الآراء مع مسؤولين في الدول الثلاث حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، موضحا أن زيارات تشي تأتي بناء على دعوات من حكومات الدول الثلاث.