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ضبط 3624 عبوة سلع غذائية فاسدة داخل مخزن غير مرخص بالبحيرة

ضبط 3624 عبوة سلع غذائية فاسدة داخل مخزن غير مرخص بالبحيرة

أبدى السيسي أمله في تحقيقها.. كيف تكون مصر نقطة انطلاق لأسواق أفريقيا؟

أبدى السيسي أمله في تحقيقها.. كيف تكون مصر نقطة انطلاق لأسواق أفريقيا؟

"المركزي": ارتفاع النقد المطبوع 47 مليار جنيه في 11 شهرًا

"المركزي": ارتفاع النقد المطبوع 47 مليار جنيه في 11 شهرًا

"عثر على جثتيهما تحت صبة خرسانية".. دفن ربة منزل وطفلها بعد 3 شهور من تغيبهما بقنا

"عثر على جثتيهما تحت صبة خرسانية".. دفن ربة منزل وطفلها بعد 3 شهور من تغيبهما بقنا

أسلم على يديه الكثير.. "سراج" إمام المسجد العربي الوحيد في "لاندسهوت"

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خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة غيّر الله بها مجرى التاريخ

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة غيّر الله بها مجرى التاريخ

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رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

تغطية بالوعات "الطالبية" بالجهود الذاتية: "كلنا ياسين"

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