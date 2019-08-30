أبدى السيسي أمله في تحقيقها.. كيف تكون مصر نقطة انطلاق لأسواق أفريقيا؟

خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى ماسومي كاكينوكي رئيس مجلس إدارة شركة "ماروبيني كوربوريشن"، التي تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، اليوم، بمقر إقامته في مدينة "يوكوهاما" اليابانية.

أن تكون مصر نقطة انطلاق لأسواق أفريقيا.. ماذا قال السيسي خلال اللقاء؟

وأكد السيسي، أثناء اللقاء، حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني في ضوء امتلاك مصر الإمكانات لأن تمثل محورا مهما لكل الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.

كما شدد على أهمية الشراكة المصرية اليابانية، موضحا أن نهج مصر في التعاون مع الشركاء والمستثمرين يقوم على أساس تذليل العقبات أمام الاستثمار واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تنمية الاستثمارات المباشرة، مرحبا بتوسع الشركة في أنشطتها بمصر.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية، المشروعات التي تعكف الشركة على دراسة تنفيذها في مصر، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكدا اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وثقته في المستقبل الواعد للاستثمار بها.

خبير اقتصادي: مصر نقطة الانطلاق للقارة بحكم الزعامة الأفريقية

الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أكد أن 106 شركات يابانية تعمل في مصر حاليا، بمختلف القطاعات، أبرزها الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

وأضاف عبدالرؤوف، لـ"الوطن"، أن مصر نقطة الانطلاق للقارة بحكم الزعامة الأفريقية والقدرة على التواصل مع الدول الأفريقية، بجانب تجربة البلاد الرائدة في الاصلاح الاقتصادي والإداري ليستفيد المستثمر الياباني من سوق يضم 100 مليون نسمة بجانب عديد من الموارد الطبيعية.

وتابع أن مصر لديها العديد من الإمكانات، التي تجعلها محورا مهما لكل الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وهي بالفعل نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما أنها تتبنى فكرة إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية لتكون قيد التنفيذ.

وأردف الخبير الاقتصادي أن الحوافز والضمانات التي تسهل من عمل المستثمر الأجنبي، تساهم أيضا على زيادة وتشجيع الاستثمارات اليابانية الفترة المقبلة.