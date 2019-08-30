العميري: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعطي دفعة للتنسيق لصالح المنطقة

رحبت "خليجيون في حب مصر" بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، مؤكدة أن مجئ تلك الزيارة الهامة في هذا التوقيت يعكس دلالات لا تخفى على أحد حول مدى التزام مصر الثابت بدعم الاستقرار في منطقة الخليج العربي، والتزام دول الخليج وعلى رأسها الكويت بدعم الاستقرار والتنمية في مصر، فضلا عن تأكيدها على متانة العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت ومصر.

وقال الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس ومؤسس جمعية "خليجيون في حب مصر"، أن هناك حرصا متبادلا على تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، فضلا عن مواصلة ورفع مستوى التنسيق بين البلدين حول التحديات المشتركة وفي مقدمتها القضايا والأزمات المتفاقمة في المنطقة، فضلا عن الرغبة في تأكيد الإلتزام بالعمل على تخفيض التوتر في الخليج، واستمرار البناء على الزخم الكبير الذي تشهده أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية.

خليجيون في حب مصر: زيارة الرئيس السيسي للكويت تؤكد التزام القاهرة باستقرار الخليج

وأعرب العميري عن ترحيبه الكبير بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلده الثاني الكويت تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أن ما تشهد العلاقات الكويتية المصرية من ازدهار يعكس حرص قيادتي وشعبي البلدين على تعزيزها وتطويرها للمستوى التي أصبحت معه نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب، مؤكدا أن الكويت أبدت دائما إلتزاما ثابتا بدعم خيارات الشعب المصري وتطلعاته نحو الازدهار والتقدم، لافتا إلى أن الكويت تحتل المركز الرابع عالميا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، والثالث عربيا.

وأكد العميري على استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، مشيدا بتميز العلاقات المصرية الكويتية، في إطار أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأشار كذلك إلى أن العديد من التطورات الأخيرة أكدت مدى الحرص المتبادل بين البلدين على التنسيق والتعاون في جميع المجالات وعلى رأسها التعاون الأمني لمواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

وأعتبر العميري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تعد الثالثة له إلى الكويت منذ توليه الرئاسة، تأتي في توقيت شديد الأهمية حيث سيتم التباحث حول أهم المستجدات الإقليمية والعالمية، بخاصة في ضوء أهمية التنسيق في المحافل الدولية في ضوء عضوية الكويت غير الدائمة حاليا في مجلس الأمن الدولي.