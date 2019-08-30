بعد ختام قمة "تيكاد 7" باليابان خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدر إعلان "يوكوهاما"، الذي أكد أهمية التعاون بين اليابان وأفريقيا في العديد من القضايا وأهمها البنية التحتية عالية الجودة واستثمارات القطاع الخاص واستقرار الاقتصاديات الكلية والابتكارات التكنولوجية، كما دعا لمواصلة الشراكة بين أفريقيا وشركاء التيكاد لتعزيز التنمية المستدامة والابتكارات والتكنولوجيا والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية.

في إعلان يوكوهاما، رحب المشاركون بإنشاء وكالة الفضاء الأفريقية والتي تهدف إلى تدعيم العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في مجال التنمية المستدامة بأفريقيا، مشددين على أهمية التصدي للفقر وعدم المساواة وتعزيز التضامن الاجتماعي ومواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد ودعم بناء السلام ومواجهة تجارة الكائنات البرية غير المشروعة والإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدين أهمية العمل الجماعي والفردي لمواجهة تلك التحديات.

مصر تحتضن مقرها الرسمي.. تعرف على وكالة الفضاء الأفريقية

وكالة الفضاء الأفريقية.. واحد من المشاريع المهمة في القارة، والتي نجحت مصر ببداية فبراير الماضي، في الفوز باستضافة مقرها بشكل دائم، كثمرة جهود التعاون بين أجهزة الدولة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال عبر مبادرة "أنت تسأل.. والوزير يجب"، التي دشنتها الوزارة بموقع "فيس بوك"، إن الوزارة أعدت ملفا لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، يحاكي كل المعايير الواردة من مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتعد وكالة الفضاء الأفريقية هي المعنية بكل استخدامات الفضاء التي تتعلق بمجالات الزراعة والاتصالات والتغير المناخي بالقارة، ولكن ليس لها مقر، وفقا لبيان وزارة البحث العلمي في يونيو 2016.

وفي يناير 2015، بدأت أولى تلك المحاولات، إذ رحبت القمة الأفريقية بالطلب المصري لاستضافة وكالة الفضاء، على أن تتولى مصر الإعداد لها بعد الانتهاء من مشروع السياسات الفضائية الجاري أعدادها.

قدمت مصر، بأكتوبر 2018، عرضا كبيرا لوفد مفوضية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا بهذا الشأن، فضلا عن استقبال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لوفد مفوضية الاتحاد، الذي أكد خلاله أن تأسيس وكالة الفضاء الأفريقية يعد خطوة مهمة للغاية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2036، مشيدا بدخول القارة الأفريقية في سباق الفضاء ووضع استراتيجية الفضاء الخاصة بها.

وشدد مدبولي، حينها، على حرص مصر وتطلعها لاستضافة المقر الدائم للوكالة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتطوير علوم الفضاء، حيث اتخذت بعض الخطوات التنفيذية لتخصيص أرض لإنشاء مقر الوكالة بالقاهرة الجديدة، مع توفير التمويل اللازم لإنشاء المبنى.

وأوضح مدبولي: "مستعدون لبدء البناء فور اتخاذ قرار استضافة مصر لمقر الوكالة"، مؤكدا أنه بصرف النظر عن القرار الذي ستتخذه مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، فإن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم الممكن للوكالة وللدول الأفريقية الشقيقة، في مجال الفضاء والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي حدد خطة مصر لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية بـ"التيكاد"

وخلال قمة "تيكا 7"، شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في منتدى الفضاء الإفريقي كمتحدث رئيسي وممثل عن الاتحاد الأفريقي، بناء على دعوة من رئاسة مجلس الوزراء الياباني، حيث عرض جهود الدولة في مجال الفضاء، وشرح خطة استضافة وكالة الفضاء الأفريقية من حيث إنشاء مقر الوكالة بالقاهرة، وإعداد الكوادر الأفريقية المختلفة، والتواصل مع الكيانات المعنية بالفضاء في مصر وأفريقيا ووكالات الفضاء المختلفة.

وأشار إلى موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، التي يعد تتويجًا للجهود العلمية والفنية، التي قام بها فريق العمل المصري، وقدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية، وفقاً لأجندة أفريقيا 2063.

وأوضح الاحتياجات الأفريقية من تكنولوجيا الفضاء، والتي ستساهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الأفريقي، وتوفير حياة معيشية جيدة للشعوب الأفريقية، وتلبية الاحتياجات الأساسية وتطوير الخدمات والمنتجات باستخدام الموارد الافريقية المتاحة.

كما أكد دور وكالة الفضاء الأفريقية في مواجهة التحديات التي تسعى الشعوب الأفريقية للتغلب عليها في العديد من المجالات، مثل: مواجهة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البيئة والقضاء على تلوث الماء والهواء والتغيرات المناخية والبطالة وتحقيق السلام والأمن بالقارة الأفريقية، وذلك تماشياً مع أجندة واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا والإبداع في أفريقيا (STISA 2024)، وأيضا أجندة الاتحاد الأفريقي (2063).

وتناول حجم التقدم الذي أحرزته القارة في إطلاق الأقمار، التي يجري استخدامها في تحقيق أهداف تنموية والنهوض بالقارة الأفريقية، وضرورة تحقيق المزيد من الأهداف التنموية من جراء تطوير منظومة الفضاء في أفريقيا، وذلك من خلال الربط بين البنية التحتية في القارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الموارد المتاحة في شتى المجالات.

وتطرق الوزير إلى ما يمكن أن تقدمه مصر لأفريقيا في مجال الفضاء، وذلك في ضوء استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، حيث تلتزم مصر بدعم وكالة الفضاء الأفريقية بمبلغ 10 ملايين دولار من أجل التأسيس، كما ستقدم مصر كامل الدعم من أجل تحقيق أهداف الوكالة وحماية الأقمار الاصطناعية لدول القارة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية، لافتا إلى أن الوكالة ستمثل مجالًا للتعاون بين الدول الأفريقية التي تمتلك أقمارًا اصطناعية، والتي دخلت حديثًا مجال علوم الفضاء، مشيرًا إلى أن هذا سوف يعمل على تغطية القارة بالكامل.