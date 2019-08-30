اعتمدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت الموافق 31 أغسطس 2019، إجازة رسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1952 لسنة 2019، الصادر يوم 26 أغسطس الجاري بشأن إجازة رأس السنة الهجرية.

كان رئيس الوزراء، قد ترك في القرار تحديد التاريخ الميلادي لإجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طبقا لما ستفسر عنه "الرؤية الشرعية" بشأن أول أيام العام الهجري للجديد، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية منذ قليل، أنه يوافق غدا السبت.

وأعلنت دار الإفتاء أن غدا السبت أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريا، وأن اليوم هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1400 هجريا.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أنها استطلعت هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتحقق لدى الدار شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام1441 هجريا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.

وهنأت دار الافتاء بقيادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه إن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.

وتوجه مفتي الجمهورية بالتضرع والدعاء إلى المولى عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وأمان على ربوع العالم الإسلامي والشعوب والدول العربية والإسلامية، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء الدائم.