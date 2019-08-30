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"ديدي" تعلن البرنامج التجريبي لسيارات الأجرة ذاتية القيادة

"ديدي" تعلن البرنامج التجريبي لسيارات الأجرة ذاتية القيادة

احتفالات رأس السنة الهجرية في الموروث الشعبي المصري.. ذبح وصدقة وقرآن

احتفالات رأس السنة الهجرية في الموروث الشعبي المصري.. ذبح وصدقة وقرآن

أحمد فتحي يزور المشجع الأهلاوي المصاب ويهديه قميصه

أحمد فتحي يزور المشجع الأهلاوي المصاب ويهديه قميصه

"سبيس كوم".. جيش فضائي أمريكي لمعركة حرب النجوم

"سبيس كوم".. جيش فضائي أمريكي لمعركة حرب النجوم

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ضبط شقيقين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالبحيرة

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عمرو زكي وأحمد شيبه.. حوادث المشاهير على طريق الساحل الشمالي

رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

تغطية بالوعات "الطالبية" بالجهود الذاتية: "كلنا ياسين"

تغطية بالوعات "الطالبية" بالجهود الذاتية: "كلنا ياسين"

قرية في البدرشين تطلق حملة لـ"تطهير المقابر"

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