قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وعضو اللجنة العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، من أهم القوانين التأمينية، حيث يخدم المجتمع المصري في مسألة تحديد الجهة المالكة لأموال التأمينات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن قانون التأمينات الاجتماعية نظم أوضاع العمالة غير المنتظمة البالغ عددهم 15 مليون عامل، لافتا إلى أن الحكومة ستسدد التأمينات الخاصة بهم، حيث ستعتبر صاحبة عمل، موضحًا أن الحكومة ستدفع 12% والعامل غير المنتظم سيدفع 9%.

وأكد أنه لن يُمنع صرف المعاش، حتى لو التحق أصحابه بأعمال أخرى أو فتحوا مشاريع تجارية: "المواد من 98 إلى 104 تتحدث عن الورثة وليس أصحاب المعاش، فلو تزوجت أرملة المعاش مثلًا، سينقطع المعاش، ومنع صرف المعاشات لحالات معينة من الورثة لا لصاحب العمل".

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك بعدما أقر البرلمان القانون، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

نُشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.