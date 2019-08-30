فتح باب التسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة لناجحي الدور الثاني بالثانوية

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والمتخلفين عن المرحلة، التسجيل في تنسيق للجامعات 2019-2020، لـ84872 طالبا وطالبة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أمس عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.