قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية حتى اليوم 42217 طالبا وطالبة.

أوضح "فرج"، في بيان لجامعة الأزهر، أنه تم استقبال عدد من الطلاب والطالبات بوحدات النظم بالجامعة لتيسير إجراءات التنسيق لهم والرد على استفساراتهم.

وأشار إلي أن هناك متابعة دقيقة من قبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للتنسيق الإلكتروني

ونشر المركز الإعلامي للأزهر الشريف فيديو توضيحي لكيفية التقديم في التنسيق للكليات الجديدة للعام الدراسي 2019- 2020، كما أوضح الفيديو التسهيلات التي تقدمها جامعة الأزهر لطلابها للتقديم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

أوضح الفيديو الأقسام والتخصصات والمعاهد المستحدثة في تنسيق هذا العام، كما قدم الفيديو العديد من الإجابات على التساؤلات التي تشغل بال الطلاب، ورد على الكثير من الإشاعات، لإزالة اللبس لدى الطلاب وأولياء أمورهم. يذكر أن تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بدأ على بوابة الحكومة المصرية يوم الثلاثاء الماضي، وينتهي يوم الأحد المقبل.