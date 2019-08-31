الضمان من الأمور المهمة جدًا عند شراء سيارة جديدة، والذي تعطيه معظم شركات السيارات بمدة 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما تلزم تلك الشركات مالك السيارة بعمل الصيانة الدورية حتى يحتفظ بحقه في الضمان.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، إن مدة الضمان على السيارة الواحدة تختلف من بلد لأخرى، حيث تخضع السيارة إلي اختبارات أساسية عقب التصنيع لقياس معدل استهلاك قطع الغيار.

وأشار عبد الصمد إلى أن الأجواء المختلفة وظروف الأرض والطقس تؤثر وبشكل كبير علي معدل اسهلاك قطع الغيار، والعمر الافتراضي للسيارة، والتي تختلف من بلد لأخرى.

وأوضح أن الشركات المصنعة تعمل على قياس تلك المعدلات من خلال مضامير مختلفة تحاكي الأجواء في العديد من البلدان الأفريقية أو الآسوية أو ببلاد أوروبا حيث الطقس منخفض الحرارة والثلوج، ويضاف إلى هذا اختبار الزحام في البلد ونوعية البنزين، والتكسير في الطرق.