تحتفل مصر والإمارات والأردن، غداً السبت، بحلول أول أيام السنة الهجرية الجديدة، وجاء ذلك بعد إعلان نتائج تحري هلال شهر محرم لعام 1441 هجري، نقلا عن "روسيا اليوم".

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

وقالت إنه تم استطلاع هلال شهر المحرم، والسبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

وأعلنت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن السبت هو غرة شهر محرم، وبالتالي سيكون إجازة للعاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال المفتي العام في الأردن محمد الخلايلة، إن السبت، هو غرة شهر محرم لعام 1441 هجري.