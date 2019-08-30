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سواق أوتوبيس مدارس لقى شنطة فيها 80 ألف جنيه.. سلمها لأمن مدرسته: محفظته كان فيها 33 جنيه

سواق أوتوبيس مدارس لقى شنطة فيها 80 ألف جنيه.. سلمها لأمن مدرسته: محفظته كان فيها 33 جنيه

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حظك اليوم السبت 31-8-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 31-8-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 31-8-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 31-8-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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