قال الفنان محمود العسيلي، إنه اعتذر عما بدر منه في إحدى حفلاته، سواء تقبل البعض اعتذاره أو لم يتقبلوه فلهم مطلق الحرية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "بالعربي The Insider" على شاشة "دبي": "اللي عاجبه الاعتذار أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه أهلا وسهلا برضه".

وعما إذا كان أحد يحاربه، قال: "ربنا أعلم بالنيات، ومش هحكم على حد إنه بيحاربني ولا لأ، ومش هركز في الحاجات دي ومركز جدا في شغلي وحياتي".

وعن خطبته لخبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم قال: "التالتة تابتة بإذن الله، الحب شيء أساسي في حياتي، والمرأة مهمة جدا، ومش خايف إني أكرر الخطوة دي، كل مرة بنتعلم من أخطائنا".

وأوضح أنه تعرف عليها عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، وعن ألبومه المقبل، أشار إلى أنه لن يُطلق ألبومات مرة أخرى، "مفيش ألبوم تاني في الحياة، مش هعمل تاني عشان فكرة فاشلة، بنقعد نحضر فيه سنتين تلاتة بعد تعب شاق ومجهود رهيب وفي الآخر الناس تسمع أغنيتين تلاتة".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، في وقت سابق، فيديو للفنان محمود العسيلي، وهو يدفع شخصا من جمهوره، بعد أن صعد على المسرح محاولا التقاط صورة معه، ويظهر في الفيديو العسيلي وهو يغني، ومع نهاية الأغنية، صعد فرد من الجمهور إلى جواره ليلتقط معه صورة، فما كان من العسيلي إلا أن دفعه وأبعده عنه، وهو يقول له: "أنت جاي تضربني؟".