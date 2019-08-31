قال الفنان أحمد حلمي، إن فيلم "خيال مآتة" تجربة مختلفة وجديدة ومرعبة لأنها لم يسبقه أحد بها من قبل.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "بالعربي The Insider" على شاشة "دبي"، أن هذه التجربة لا يوجد ما سبقها للقياس عليها، "يحب خوض التجارب الجديدة، لأن دايما المختلف يظل في صندوق مخبأ لغاية ميظهر للناس".

وتابع: "ركبي بتخبط مع كل فيلم، وطول مركبي بتخبط قبل عرض كل فيلم فدا مقياس كويس إن الواحد لسه بِكر لأنه لو مخفتيش يبقى أنت ميفرقش معاك".

وأوضح أن الفيلم صعب كما أنه مثل فيه أكثر من شخصية وكان أصعبهم شخصية "الجد" الذي كان بعمر 80 عاما، "دا كان بياخد وقت بغض النظر عن إرهاقه في التمثيل والميك أب".

وعن تغيير صوته في الفيلم أشار إلى أنه جرب أكثر من صوت حتى يشعر أنه صادق فيستخدمه على الشخصية.

تابع: "منة شلبي ممثلة شاطرة جدا وبرتاح معاها في الشغل ومش بقول دا على أساس إني أستاذ، أنا بتكلم كممثل زيي زيها برتاح معاها وبينا كيميا حلوة".

وأوضح أنه سيحصل على استراحة للبحث عن موضوعات جديدة ومواضيع مختلفة لتقديمها.