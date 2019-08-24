تحدث الفنان رشوان توفيق، عن مشاركته في فيلم "خيال مآتة"، الذي يُعرض حاليًا في السينما ودور العرض، مع الفنان أحمد حلمي.

وقال خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الفيلم عظيم للغاية، موضحًا أنه جرى إنفاق مبالغ ضخمة من أجل إنجاحه، بالإضافة إلى أمانة الإنتاج في التعامل مع الفنانين.

وأضاف: "سعدت بالعمل مع أحمد حلمي فهو إنسان مهذب وممثل جيد جدًا، فقد شارك أيضًا عبدالرحمن أبو زهرة ولطفي لبيب وأنعام سالوسة، وكان أربعتنا ضيوفًا على الفيلم ومع ذلك تعامل معنا حلمي بتواضع كبير فهو إنسان صاحب خلق وملتزم".