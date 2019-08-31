فيديو وصور.. انهيار جسر "الترامواي" على شاحنة في بيروت

انهار جسر "الترامواي" الحديدي بشكل مروع، خلال مرور شاحنة أسفله في محلة البدوي بالأشرفية وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة.
وأسفر الحادث عن إصابة شخص واضطرت شرطة السير لقطع الطريق في المنطقة، بحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية".
وكان الجسر قد انهار بشكل مفاجئ، خلال مرور شاحنة تحته في محلة البدوي - مار مخايل في الأشرفية وسط العاصمة بيروت، بحسب "سبوتنيك".
وتسبب حادث سقوط الجسر على الشاحنة، في خلق حالة زحام سير خانقة، ما جعل القوى الأمنية تعمل على تحويل السير الى الطرقات المجاورة، بحسب جريدة "النهار" اللبنانية.