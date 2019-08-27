إحالة أوراق متهم في "خلية الوراق" إلى المفتي.. والحكم 26 أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم، أوراق المتهم عادل خلف إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، بعد ورود رأي المفتي، وللحكم على 4 متهمين آخرين، في قضية خلية الوراق.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة "14 إرهاب"، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

وأمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإحالة 9 متهمين بتأسيس خلية الوراق الإرهابية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها "خلية الوراق"، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.