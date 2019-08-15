هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وانتهاء ضيوف الرحمن من المناسك دون مشكلات أو حوادث تذكر.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، إنّ مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للجهود التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة، لتقديم أشكال المساعدة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام.

وأكد علام أنّ نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية وخلال المناسك، وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين.

واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله.