حدد قاض عسكري أمريكي عام 2021 موعدا لمحاكمة خالد شيخ محمد، الذي تم إتهامه بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية في 2001، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال العقيد شون كوهين من القوات الجوية، أمس الجمعة، إن المحاكمة ستجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة جوانتانامو العسكرية بكوبا، وحدد القاضي ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية، بحسب "سكاي نيوز".

وقد جرى تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات، أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفريق محامي الدفاع، وسيحاكم خالد شيخ محمد الذي يحمل الجنسية الباكستانية مع 4 آخرين متهمين في القضية نفسها، علما أن جميعهم يواجهون عقوبة الإعدام في حال جرت إدانتهم بالتهم الموجهة لهم.

وفي عام 2002 كان قد أعلن محققون أمريكيون أنهم توصلوا إلى اكتشاف العقل المدبر وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، وقالوا إنه "عضو بارز في تنظيم القاعدة، ويدعى خالد شيخ محمد وهو يحمل الجنسية الباكستانية ومن مواليد الكويت".

وقال مسؤول أمريكي، حينها، إن المحققين توصلوا الى اكتشاف أن خالد شيخ محمد هو على الأرجح المخطط الأساسي لـ "مؤامرة 11 سبتمبر"، كما أنه "عضو رئيسي في تنظيم القاعدة"، مضيفا: "هو الذي خطط هذه العملية كلها"، بحسب "رويترز".