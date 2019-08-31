حالة الطقس السبت 31 -8- 2018.. معتدل على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالقاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 36

العريش 23 33

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بني سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41