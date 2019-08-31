ارتقى إعصار "دوريان" ليصنف ضمن "الفئة الرابعة"، وهي "خطيرة للغاية"، في وقت متأخر أمس الجمعة، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ويعتبر الإعصار "دوريان" لديه حاليا أقصى سرعة رياح مستدامة بلغت 130 ميلا في الساعة، ما يعني أن حالة العاصفة تمثل إعصار "رئيسي" على مقياس "سافير سيمبسون للرياح"، وأصبح الإعصار قادر على إحداث "أضرار كارثية" على المنازل، واقتلاع الأشجار، وخفض خطوط الكهرباء ما يجعل المناطق غير صالحة للسكن لعدة أسابيع أو أشهر، بحسب "CNN".

وأعلنت ولاية فلوريدا حالة الطوارئ، وحثت السلطات الأمريكية السكان على تخزين ما يكفي من الغذاء والإمدادات لمدة أسبوع، مع تحذير من أن العاصفة يمكن أن تستمر لعدة أيام.

وقال بيت جاينور، القائم بأعمال مدير وكالة الطوارئ الفيدرالية بالإنابة، صباح أمس الجمعة لـ"شبكة سي إن إن": "سيؤثر ذلك على ولاية فلوريدا بأكملها، ويجب أن يكون السكان مستعدين"، مضيفا: "الساعة تدق الآن، لا تضيع الوقت جهز نفسك وعائلتك".

وقال الرئيس دونالد ترامب، إنه سيحضر جلسة إحاطة يوم الأحد في مقر الفيدرالية بواشنطن، وقال إن "الإحاطة ستكون قبل 24 ساعة تقريبًا من الوقت المتوقع أن تضرب العاصفة، ومن المحتمل أن يتخذوا قرارات بشأن إخلاء أجزاء من فلوريدا في ذلك الوقت".

وقال ترامب في مقطع فيديو تم نشره على "تويتر"، إن إعصار "دوريان يمكن أن يكون وحشًا مطلقًا".

وقال في الفيديو: "نحن مستعدون، لدينا أفضل الناس في العالم، كل المؤشرات تشير إلى أنها ستضرب بشدة وستكون كبيرة للغاية، وقال أحدهم إن الإعصار سيكون كبير مثل الإعصار "أندرو".

وأصدر حاكم نيويورك أندرو كومو بيانًا، أمس الجمعة، أكد فيه أنه سيرسل فريقًا لإدارة الحوادث يتكون من 26 فردًا إلى ولاية فلوريدا، وقال كومو إن الفريق سيغادر إلى مدينة تالاهاسي يوم الأحد، وستكون شرطة الولاية "جاهزة للتعبئة " إذا لزم الأمر.