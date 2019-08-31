يحدث اليوم.. السيسي يزور الكويت وليفربول يواجه بيرنلي

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 31 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

السيسي يبدأ زيارة تستغرق يومين للكويت

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة تستغرق يومين، وهي الثالثة له منذ توليه مهام الحكم في يونيو 2014، ويوقع الرئيس خلال الزيارة اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت.

مصر للطيران تسير 20 رحلة لعودة الحجاج المصريين

تسير شركة مصر للطيران 20 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب، لنقل 3400 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.

بدء الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

تبدأ الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

محافظ القاهرة يشارك في الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين

يشارك محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441 هجريا الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين، عقب صلاة المغرب نائبا عن رئيس الجمهورية.

جامعة القاهرة تبدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الهندسة

تبدأ جامعة القاهرة الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين علي الثانوية العامة عام 2019/2020 بكلية الهندسة ممن تبدأ أسمائهم بحروف بين (أ) و(ظ)، بمقر مستشفي الطلبة في ميدان الجيزة الساعة 9.30 صباحا.

بدء التنسيق للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة

تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

تنظيم معرض فني جماعي للأطفال بقاعة الأهرام للفنون

تنظم الفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، معرضًا جماعيًا للأطفال واليافعين، من عمر 5 إلى 18 عاما، حيث يقدم 50 مشارك ومشاركة لوحات فنية إبداعية، وسيتم افتتاح المعرض في تمام الـ6:30، بقاعة الأهرام للفنون ويستمر حتى 4 ديسمبر، ويقدم المعرض حوالي 150 لوحة.

حفل المطرب محمد محسن على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، يقدم المطرب محمد محسن حفلاً فى الثامنة مساء يتضمن نخبة من روائع خالد الذكر سيد درويش، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب إلى جانب عددا من أعماله الخاصة، منها: "تمر الليال، فى قلبى مكان ، ما املكش ، يا حبيبتى ، حبايب زمان"، وغيرها.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ28

تحيى الفنانة منى بوركهارد، وفرقتها الموسيقية التى تضم عددا من العازفين المتميزين، حفلا فنيا مساء على مسرح محكى القلعة 2، وتحيى المطربة الشابة دينا الوديدى حفلًا جماهيريا، بمصاحبة فرقتها الموسيقية ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة.

انطلاق الدورة الثانية من ملتقى "بصمة إبداع"

تنطلق الدورة الثانية من ملتقى وحفل "بصمة إبداع" بأحد فنادق القاهرة فى 31 أغسطس، وسط حضور عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، والتي تهدف لتسليط الضوء على بناء جيلا جديدا مؤثرا في المجتمع في مختلف المجالات واهتمامها بالطفل في جميع مراحله العمرية والإبداعية.

أمسية "الخيالات والدلالات في تفكيك عمارة المتاهات" ببيت المعمار المصري

ينظم بيت المعمار المصري أمسية بعنوان "الخيالات والدلالات في تفكيك عمارة المتاهات" مع الدكتور أشرف بطرس، في 4 درب اللبانه، الدرب الأحمر.

مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الساعة الرابعة عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيرنلي وليفربول في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي أوساسونا وبرشلونة في اطار الاسبوع الثالث من الدوري الاسباني في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي يوفنتوس ونابولي في إطار الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بايرن ميونخ وماينز في إطار الأسبوع الثالث من الدوري الالماني في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

مباراة ليون وبوردو في الدوري الفرنسي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ليون وبوردو في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.