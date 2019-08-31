تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يلتقي رئيس حزب "كوميتو" الياباني

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس حزب "كوميتو"، ناتسو ياماجوشي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان، في يوكوهاما، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

تحظى الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، بترحيب رسمي وشعبي واسع، ظهر جليا من خلال الاستعدادات الرسمية التي تجرى لاستقبال الرئيس السيسي، وكذلك من خلال موجة الترحيب التي انطلقت من مختلف أطياف الشعب الكويتي، وأكد رئيس "مجلس الأمة" الكويتي مرزوق على الغانم، أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الكويت، ودورها في دفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأوسع.

الإفتاء: السبت أول أيام العام الهجري الجديد 1441

أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريا، وأن أمس هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1400 هجريا، وأوضحت الدار، في بيان لها، أنها استطلعت هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

"تعيينات وإعفاءات".. خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، عددا من الأوامر الملكية، كما يلي:أولاً: تحول "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى" إلى "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وينشأ مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي".

54 مصابا برصاص الاحتلال في "مسيرات العودة"

أصيب نحو 54 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاط، مساء أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة "72" من مسيرات العودة، التي حملت عنوان "الوفاء للشهداء"، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 54 إصابات منها 30 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ72 لمسيرة العودة وكسر الحصار، بينهم مسعف وصحفي.

تحذير من الإمارات لمواطنيها في الولايات المتحدة

أرسلت قنصلية دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرا لمواطنيها في ولاية فلوريدا من وصول إعصار مايكل إلى المنطقة الساحلية، ودعت القنصلية المواطنين الإماراتيين، لمتابعة آخر المستجدات على قنوات الطقس المحلية، واللجوء للاتصال بـ911، للمساعدة والتواصل مع القنصلية.

انهيار جسر "الترامواي" على شاحنة في بيروت

انهار جسر "الترامواي" الحديدي بشكل مروع، خلال مرور شاحنة أسفله في محلة البدوي بالأشرفية وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، وأسفر الحادث عن إصابة شخص واضطرت شرطة السير لقطع الطريق في المنطقة، بحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية".

ضبط 5 مسجلين خطر شكلوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بالمحلة

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية أمس من إلقاء القبض على 5 عاطلين مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية وبحوزتهم 22 تذكرة هيروين قبل توزيعها على عملاءهم بالمحلة الكبرى، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

في ذكرى رحيل "حامل نوبل".. قنوات "المتحدة" تحتفي بنجيب محفوظ

نجيب محفوظ، الذي حاز شهرة عالمية نال عليها جائزة نوبل في الآداب عام 1988، وأصبح منزله قبلة الكتاب العظام من مصر وخارجها، لا يكفيه يوم واحد للاحتفاء، وهذا هو الأساس الذي جعل مجموعة قنوات الشركة "المتحدة"، وصفحات قنوات المجموعة الرسمية على السوشيال ميديا والصحف تسوق إلى الجمهور بشكل مكثف وفريد سيرة أديب نوبل الكبير، القنوات الخاصة بالمجموعة المتحدة توافقت على عرض فواصل عن أديب نوبل مصحوبة بمعلومات عن إنجازه الأدبي وفقرات في البرامج عن تاريخه، كما غيرت جميع الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الـ "cove photo" الخاص بها لصورة الأديب الراحل مصحوبة باقتباسات من أقواله.

حلمي: "خيال مآتة" تجربة مختلفة.. وسأحصل على استراحة الفترة المقبلة

قال الفنان أحمد حلمي، إن فيلم "خيال مآتة" تجربة مختلفة وجديدة ومرعبة لأنها لم يسبقه أحد بها من قبل، وأضاف خلال لقاء ببرنامج "بالعربي The Insider" على شاشة "دبي"، أن هذه التجربة لا يوجد ما سبقها للقياس عليها، "يحب خوض التجارب الجديدة، لأن دايما المختلف يظل في صندوق مخبأ لغاية مايظهر للناس".

من مستشفى العلمين" إلى "دار الفؤاد".. القصة الكاملة لحادث عمرو زكي

تعرض عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لحادث مروع بسيارته الخاصة، أمس الجمعة، على طريق الساحل الشمالي، ونُقل على الفور إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة، ونشر سعيد لطفي، نجم نادي الزمالك السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أول صورة لعمرو زكي بعد تعرضه للحادث، وعلق: "أحدث صورة لعمرو زكي في حادث اليوم".