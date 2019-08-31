قدمت رئيسة الوزراء الكندية السابقة، أول رئيسة وزراء لكندا، كيم كامبل، اعتذارها، الجمعة، بعد أن أثارت جدلا واسعا في كندا والولايات المتحدة، وغردت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها تأمل في أن يضرب الإعصار "دوريان" منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مار لاجو" في ولاية فلوريدا.

وكتبت كامبل: "لقد حذفت تويتي عن الإعصار ومار لوجو. وأعتذر بصدق لكل من شعر بالإساءة. لقد كان المقصود منه سخرية وليس رغبة خطيرة في الأذى". وكانت كامبل قد صرحت، أمس الأول الخميس، عبر "تويتر": "أتمنى في ضربة مباشرة لمنتجع في مار لاجو!".

يذكر أن كامبل تولت رئاسة الوزراء في كندا لأقل من خمسة أشهر بعد استقالة رئيس الوزراء برايان مولروني في عام 1993.