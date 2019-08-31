نحو مليوني شخص قد يصبحون بلاجنسية لاستبعادهم من سجل مواطني ولاية هندية

أعلنت سلطات ولاية "آسام" الهندية، أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، أجري، بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.

وبينت أن ذلك يعني أن هؤلاء السكان الذين تكون غالبيتهم من المسلمين وقد يحرمون من الجنسية ويتم ترحيلهم في نهاية الأمر.

وحسب بيان رسمي، فنحو 31.1 مليون شخص من سكان "آسام" أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.

وجرى تعزيز الاجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.

والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعيةـ وهو يستوجب من سكان "آسام"، أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.

وأحصي "السجل الوطني للمواطنين"، سكان "آسام"، الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنجلادش التي كانت تشهد حربا أهلية، لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.

جدير بالذكر، أن ولاية "آسام"، التي تضم اتنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.