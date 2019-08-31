أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب الترشح لرئاسة جامعة دمنهور، وتلقي طلبات المتقدمين للمنصب بدءا من اليوم السبت، وحتى 5 سبتمبر، وذلك بمقر المجلس، حيث يتقدم المرشحون للجنة تلقي الطلبات بالأوراق المطلوبة منها، السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الخارجي وبناء شراكات والمشاركة في تطوير التعليم الجامعي، وبيان حالة يشتمل على (الإعارات والإجازات والمهمات العلمية في الخارج والجزاءات، معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة، على أن يتقدم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى.

وعلمت "الوطن"، أن من بين المتقدمين الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور الحالي، الذي تنتهي ولايته رسميا بنهاية العام الجاري، والدكتور عادل البنا عميد كلية التربية الأسبق، وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور.