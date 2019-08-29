قضت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار إبراهيم محمود علي محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أحمد علي محمود اللقاني والمستشار سمير ممدوح عزاز جويلي، نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم، بإلغاء القرار رقم 255 لسنة 2017 الصادر من رئيس جامعة دمنهور، بإقالة الدكتور محمد رفعت الإمام، عميد كلية الآداب من منصبه.

كما قضت هيئة المحكمة، بأحقية الدكتور محمد رفعت الإمام، في استكمال مدة عمادته بكلية الآداب بجامعة دمنهور.

يشار إلى أن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أصدر قرارا بإقالة عميد كلية الآداب الدكتور محمد رفعت، من منصبه، لإخلاله بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئوليته بناء على موافقة مجلس الجامعة بالإجماع، وذلك لمدة 3 شهور، بدعوى إقراره لائحة داخلية جديدة للكلية دون اعتماد مجلس الكلية، أو الرجوع لرئيس الجامعة علي حد قوله.