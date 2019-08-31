سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، على حريق شب، بشقة سكنية بمدينة ببا جنوب بني سويف، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، بإبلاغ الأهالي باشتعال نيران داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنزل بشارع طراد النيل بمدينة ببا، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية وإخماد الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن إلى موقع الحريق على رأس سيارتين إطفاء، حيث تمكنوا من إخماد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين أن الشقة يمتلكها "محمد. خ. ع" ومسقوفة بالعروق والأخشاب، وأن هناك احتمالية أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، والذي أسفر عن اشتعال النيران وتلف محتويات الشقة من أثاث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.